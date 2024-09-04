大理禁違規入蒼山　違者最高可罰5000人民幣

為了預防及制止民眾未經批准擅自進入蒼山洱海國家級自然保護區蒼山片區的核心區和緩衝區，雲南大理市蒼山分局、市公安局、市消防救援局、市應急管理局周一（2日）聯合發布「關於嚴禁違規進入蒼山的通告」，明確嚴禁違規進入蒼山，違者可被罰款1,000元至5,000元人民幣（約1,100至5,500港元）。

通告顯示，禁止事項主要有3項，包括禁止任何人進入蒼山保護管理範圍的核心區；禁止在蒼山保護管理範圍的緩衝區開展旅遊和生產經營活動；在蒼山保護管理範圍的實驗區開展參觀、旅遊活動的，由自治州蒼山保護管理機構編制方案，方案應符合蒼山保護管理目標。它同時明確警告，未經批准進入蒼山保護管理範圍、不服從管理機構管理或經批准在緩衝區內從事科學研究、教學實習和標本採集，卻不向管理機構提交活動成果副本的單位和個人，將被命令改正，並依不同情節處以罰款。

公開數據顯示，2007年至2022年間，共有434人曾被困蒼山，12人失蹤死亡。在蒼山管理區域內設有近400塊警示牌，上面寫有「前方已有勇者留下過生命，請原路返回」等警告字句。