校園餐管理新規　市中小學推桶餐到班

北京市教委宣布，市內校外供餐中小學周一（2日）起實現「桶餐到班」，將統一提供非即棄餐具、校領導落實陪餐制度、推動智慧食堂建設等校園餐管理新規實施到位，冀望學生在校吃得更營養及健康。

該市所有校外送餐中小學新學期均實現「桶餐到班」，能確保餐點溫度，保留菜式味道及營養。此外，新規還求校方提供餐具予學生使用，並進一步提升食堂硬體條件，增加清洗消毒室和購買洗碗機等。有學校指每次供餐前，工作人員會按班級分裝餐具，標明班級和就餐人數，食堂還專門配備熱風循環消毒櫃，先用消毒液清洗使用過的餐具，再放進消毒櫃作二次消毒。

新規下，每間學校將會制定陪餐方案，每餐皆有學校領導班級成員與學生共同用餐。市教委相關負責人表示，校長陪餐時需要客觀評價飯菜，及時解決陪餐過程中學生反映的餐點品質、數量、溫度、衞生和餐飲浪費等問題。另外，部分學校亦將積極探索建構智能食堂，推動多樣化用餐形式，分析學生用餐數據、菜餚設計與搭配等，進一步改善校園餐膳食品質及安全衞生條件。