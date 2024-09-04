摩羯靠近瓊州海峽客滾船停運　深圳一連3日暴雨

颱風「摩羯」的中心周三（4日）早上5時位於海南省文昌市偏東方約760公里的南海東北部海面上，料以時速約10公里向西偏北方向移動，強度逐漸增強，周五（6日）下午到夜間在海南萬寧到廣東電白一帶沿海登陸。中央氣象台發布颱風橙色預警，周四（5日）凌晨零時起瓊州海峽客滾（渡輪）運輸全線停運。廣東省防總緊急通知，周三中午前珠江口以西海域所有漁船全部回港避風。深圳市周四至周末將有暴雨，沿海有8至10級大風，預計周四颱風預警信號將升至藍色。

據交通運輸部珠江航務管理局周二（3日）消息，當晚6時至周三凌晨零時客滾船舶分批離開瓊州海峽水域防風。周三凌晨零時起新海港—徐聞港航線停運，粵海鐵南港—北港航線、秀英港—海安新港航線保留小量運力應急疏運至周四凌晨零時，期間除預約過海私家車和運送鮮活農產品的綠通車輛，其他車輛勿前往港口。另據海南鐵路海口車務段消息，周四至周六（7日）進出海南島的旅客列車全部停運。

深圳氣象部門監測預報，受摩羯影響，本周廣東省將有一次暴雨、局部大暴雨或特大暴雨的過程，該省防汛防旱防風總指揮部已於周二上午11時啟動防風4級應急響應。鑑於摩羯提前進入南海、移速加快、強度加強，經會商決定周三中午前，珠江口以西海域所有漁船回港避風，魚排養殖人員、海洋牧場人員上岸避險，海上風電施工平台人員撤離，鄉鎮船舶、海釣船、遊艇等禁止出海；各地根據研判要求安排跨海航線、濱海旅遊景區、海濱浴場適時關停。深圳市氣象台預計，周三該市多雲，天氣炎熱至酷熱，氣溫28℃至35℃，局部地區有雷陣雨。