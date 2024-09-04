內地首公布美籍抗日烈士名錄　共2590人

在周二（3日）中國抗戰勝利79周年活動上，南京抗日航空烈士紀念館同步通過中山陵園管理局網站渠道，首次公布2,590名美國籍抗日航空烈士名錄。中國駐美國大使謝鋒同日在活動上發表視像致詞稱，跨越時空、歷久彌新的飛虎隊精神，過去、現在、將來都是中美的寶貴財富。

從1941年8月美國飛行教官陳納德組建志願援華航空隊開始，美國駐華航空特遣隊、美國陸軍第14航空隊、中美混合飛行團、美國陸軍第20航空隊、美國空運總部印中聯隊等作戰序列先後與中國軍民並肩作戰。美國飛虎隊原指二戰期間由陳納德創建的志願援華航空隊，後泛指從1941年至1945年所有援華美軍航空部隊。上述美籍抗日航空烈士名錄於1995年、2015年分兩次鐫刻在南京抗日航空烈士紀念館的英烈碑上，目前該碑刻有4,296名中外抗日航空烈士姓名，此次公布的烈士資訊包括姓名、職級和犧牲時間。因為歷史久遠及缺少原始檔案等原因，絕大部分烈士的資訊不夠完整，缺少出生時間及生平事迹，現有資訊的準確性也無法查證。

謝鋒表示，飛虎隊精神代表着維護正義、捍衞和平的勇毅擔當，銘刻着守望相助、患難與共的珍貴情誼，也承載着重情尚義、賡續友好的精神品格。他強調，中國人民和飛虎隊用生命和鮮血鑄就的深厚情誼，代代相傳、生生不息。