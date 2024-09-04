柯文哲政治獻金案續查　競總財務長改列被告

台灣台北地檢署偵辦前市長、台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案，周二（3日）再度指揮調查局展開偵查行動，約談原本為證人的柯文哲競選總部財務長李文宗。檢察官深夜改以被告身份，諭令李以200萬元（新台幣，下同，約49萬港元）交保，並限制出境、出海及電子監控。

監察院公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出，被當時承辦造勢活動的時樂、尼奧公司指出並未收取費用，涉916萬元（約226萬港元）。另有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中4筆金流不明，達1,300萬元（約320萬港元）。柯當時的競選團隊指出，經清查後有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正來不及，擅將漏報金額約1,817萬多元（約448萬港元）自行調節至上述3間公司，且未告知競選團隊。端木正則反駁，依法令規定處理，相信監察院及檢察署能詳查相關證據並釐清真相，還其清白。

台北地檢署上月中展開搜查，約談端木正、木可公司負責人李文娟、李文宗、時樂與尼奧公司負責人戴利玲、木可公司助理何璦廷、端木正助理陳韋瑄到案。檢方訊後依偽造文書等罪諭令端木正、李文娟各以100萬元及150萬元（約25萬和50萬港元）交保，並限制出境、出海及電子監控；何璦廷以50萬元（約12萬港元）交保，李文宗、陳韋瑄、戴利玲則以證人身份請回。