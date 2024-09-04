少年踩單車摔倒遭輾斃　司機家屬盼和解

河北保定市容城縣一名11歲少年近日與父親跟隨團隊參加踩單車活動，騎行期間突然連人帶車摔倒在對面車道，慘遭迎面而來的私家車輾壓身亡。涉事姜姓男司機已被檢方批准逮捕，羈押在看守所內。姜男的妻舅周二（3日）表示，姊姊患有白血病，家中有年邁父母和未成年孩子要撫養，家屬希望與死者父母協商和解。

車禍發生於上月11日，少年與父親參加騎行團，詎料在路邊踩單車期間不慎摔倒，遭姜男駕駛的車輛輾斃。有知情者表示，少年父親在車禍發生後，當場毆打司機，又強迫對方下跪。姜男事後被警方帶走調查，檢方曾指此事屬於民事案件，家屬籌集20萬元（約22萬港元）交予檢方用作賠償，但因涉事路段未正式檢收開放，檢方最後以涉嫌過失致人死亡罪，對姜男批捕，相關款項已退回。

姜男妻子事後發文提及家庭狀況，指丈夫為治療她的癌症每天加班工作，為養孩子和父母需省吃儉用，平日開車十分小心，很少違反交通規則，事發後對他們的家庭也是晴天霹靂。姜妻的弟弟周二表示，涉事路段出入口並無路障封鎖和禁止通行的標識，事發前有不少其他車輛通行，不知為何一宗車禍需由刑警介入。姜男家屬希望與死者父母協商，但至今未獲答覆。