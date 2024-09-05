學生暑期集訓遭體罰猥褻　兩教官遭採取刑事強制措施

河南鄭州中牟縣14歲少女近日參加暑期集訓，遭教官體罰，目前仍然昏迷，當地警方、教育局其後介入調查。事件經發酵後，再有家長爆料稱，兒子在該教育機構受訓時也被打，甚至被教官強制猥褻。中牟縣委宣傳部通報周三（4日）通報，涉體罰女生的教官吳某，以及涉嫌猥褻男生的教官勒某，均已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理。至於涉事的河南柯貞拓展服務有限公司已關停，正在依法取締。

爆料者馬先生稱，6月16日，兒子被送到柯貞拓展服務有限公司訓練，7月24日回家後情緒很差，脾氣暴躁，只稱「學校打人」。8月1日早上，兒子獨自去報警才表示，在校內曾三次被猥褻。馬先生稱，猥褻兒子和其他男孩是同一教官所為。周二下午，家屬向受理案件的中牟縣公安局刑偵大隊了解情況，據指涉事教官勒某已被羈押。

對於有學生報警被教官強制猥褻一事，河南柯貞拓展服務有限公司工作人員表示，目前公安機關已經在調查，公司在全力配合，有關具體情節，因涉及孩子私隱，不便透露。該工作人員又指，靳某已申請離職，已把報告和資料交給公安機關。