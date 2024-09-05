中美關係漸回穩　華總領事疑遭驅逐再蒙陰霾

中美關係近年走下坡，去年2月美軍擊落飛越領空的中國高空氣球後更急轉直下，高層級溝通一度停滯，之後逐步恢復。美國大選將於今年11月舉行，美國國家安全顧問沙利文上月底出訪北京，舉行新一輪中美戰略溝通，討論事項包括中美領袖再次對話的安排。惟周二（3日）爆出美國紐約州華裔前官員孫雯與其丈夫涉充當中國代理人被起訴，紐約州州長胡楚周三（4日）要求美國國務院驅逐中國駐紐約總領事黃屏，國務院則指黃屏已離任，但不是被驅逐。此事再為中美關係蒙上陰霾。

【2023年】

●2月2日：美軍公布偵測到疑似中國間諜氣球侵入美國和加拿大領空，中國承認民用氣球飛越美國領空。

●2月3日：美軍再在拉丁美洲空域發現間諜氣球。美國國務卿布林肯押後原定2月5日起訪華的計劃。

●2月4日：美軍派出戰機在南卡羅來納州海域上空擊落間諜氣球。

●2月18日：中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與布林肯在德國慕尼黑國家安全會議非正式會晤。

●5月10至11日：王毅與沙利文在奧地利維也納見面。

●5月25日：中國商務部長王文濤在美國參與亞太經濟合作組織貿易部長會議，與美國商務部長雷蒙多會晤。

●6月18至19日：布林肯訪問北京，與王毅等人會晤。

●7月6日至9日：美國財長耶倫訪問中國，與國務院總理李強等人會晤。

●8月27日至30日：雷蒙多訪問中國，期間與李強等人見面。

●10月23至29日：美國加州州長紐瑟姆訪問中國，與外長王毅等人會晤。

●10月26至28日：王毅訪問美國，與美國總統拜登、布林肯及沙利文會晤。

●11月15日：亞太經濟合作組織領導人非正式會議在美國加州三藩市舉行，中美元首會晤。

●12月21日： 中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立與美國參謀長聯席會議主席布朗舉行視像會議。

【2024年】

●1月26日至27日：王毅與沙利文在泰國曼谷會晤。

●2月16日：王毅與布林肯在德國慕尼黑國家安全會議舉行會晤。

●4月24至26日：布林肯訪問北京，與王毅等人會晤。

●5月31日：中國國防部部長董軍與美國防長奧斯汀在新加坡香格里拉對話會晤。

●7月27日：王毅與布林肯在老撾萬象東盟外長會議會晤。

●8月15至16日：美國財政部助理部長內曼率團訪問上海，出席中美金融工作小組會議。

●8月27至29日：沙利文訪問北京，與王毅進行新一輪中美戰略溝通，討論了中美元首對話安排。

●9月3日：美國紐約州華裔前官員孫雯及其丈夫涉嫌充當中國代理人被起訴。

●9月4日：美國紐約州州長胡楚要求國務院驅逐中國駐紐約總領事黃屏，國務院指他已不在紐約外交使團。外界解讀為黃屏遭驅逐，國務院發言人米勒證實黃屏已離任，但屬正常輪調，美國沒有驅逐他。