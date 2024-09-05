超強颱風魔羯料明登陸　海南廣東多地實施六停

超強颱風「摩羯」周四（5日）上午6時中心位於海南文昌偏東方向約520公里的南海東北部海面上，預計將以時速10至15公里向西偏北方向移動，並於周五（6日）下午到夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸。受摩羯影響，海南省及廣東省多地宣布周四停工停課，其中海口、文昌、湛江等地更宣布「六停」。

海口市防汛防風防旱指揮部周三（4日）發公告，預計摩羯對該市造成嚴重影響，為確保民眾生命財產安全，決定自周四中午12時起在全市分批啟動停課、停工、停運、停航、停園、停業措施。文昌市人民政府同日亦發緊急通告，決定於當晚6時起在全市分批啟動停課、停工、停運、停航、停業、關停旅遊景區。海汽集團周三晚決定從周四凌晨開始，海汽系統客運站的跨市縣客運班線全線停班。據海口美蘭機場周三消息，周四晚上8時起至周五午夜12時，各航空公司在該機場執飛的進出港航班預計全部取消。

在廣東，湛江市三防指揮部於周三傍晚6時啟動防風2級應急響應，同時嚴格落實停遊、停課、停航、停工、停電、停聚要求。陽西縣三防指揮部於周三晚上9時20分將防風應急響應提升為2級，陽西縣氣象台當晚10時30分發布颱風黃色預警信號，該縣所有中小學校、幼兒園、教育培訓機構於周四至周五停課。