談京華城弊案　朱立倫稱沒證據就是政治清算

台灣民眾黨主席柯文哲捲入的京華城改建弊案及政治獻金風波持續發酵，他周三（4日）仍到花蓮參加國民黨立法院黨團總召傅崐萁母親的告別式，與國民黨主席朱立倫同場。朱立倫表示，司法不可變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的尺，有足夠證據辦到底是肅貪，沒足夠證據而辦就是政治清算。

柯文哲前往傅崐萁母親的告別式，由同黨立委黃國昌、張啟楷陪同步出航站，媒體追問「聽說檢方查出千萬金流」，他低語回應「有千萬金流就好命了」。媒體再問「檢方提抗告睡得好嗎」，他則稱「睡得很好，我外科醫生」。他抵達告別式會場時，朱立倫拉着其手示意他坐旁邊，但他搖手婉拒，與黃國昌坐在另一邊。傅崐萁致感謝詞時，特別感謝柯文哲在重重考驗中帶着萬千感情過來給其母致意。

有評論認為，柯文哲並未加強司法攻防沙盤推演，反而與國民黨陣營走近，可能在釋放信號，若這場風暴繼續發酵，他將率8席立委與藍營合作，鞏固在野聯盟的六成民意。除了朱立倫開腔批評，民眾黨也抨擊民進黨把檢調當成攻擊異己的工具，政治黑手伸入司法，這對民眾黨將是長期抗戰。