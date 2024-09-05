青海遇70年來最強暴雨　山泥沖毀民房3死1傷

青海省民和回族土族自治縣周三（4日）凌晨4時許，因持續強降雨引發轉導鄉山泥傾瀉，一處民房被沖毀，造成3人死亡，1人受傷已送院，未發現其他人被困，現場正進行清淤工作。多地周二（3日）起出現大範圍持續強降雨，是該省1954年有氣象紀錄以來最強降雨過程。

西寧市、海東市、海北藏族自治州、海南藏族自治州、黃南藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州等地區，周二下午開始先後出現大到暴雨、局地大暴雨。當日下午3時起24小時內，全省共有7個氣象觀測站降雨量超過100毫米，達到大暴雨量級，共有34個氣象觀測站日降雨量突破歷史極值。

其中最大降雨量出現在大通娘娘山景區氣象站，為133.8毫米，該站一小時降雨68.6毫米，突破58.5毫米的歷史極值。城鎮最大降雨量為大通的76.3毫米。西寧市區降雨量為25.7至80.9毫米之間，西寧小酉山國家基本氣象站降雨量為69.5毫米，同樣打破以往的43.9毫米紀錄；最大降雨量出現在城北大堡子鎮西杏園村氣象觀測站，為87.8毫米。