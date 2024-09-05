中核集團被指非法在台設公司　挖角上百科技人才

台媒周四（5日）報道，中國核工業集團未經許可在台灣成立志合訊息公司，並挖角上百名電腦廠商浩鑫公司科技人才。台北地檢署偵查此案，日前搜索約談志合訊息實際負責人陳俞，訊後准以100萬元（新台幣，下同，約24萬港元）交保，限制出境及出海；周三（4日）再傳喚該公司副總陳志賢，訊後也依違反兩岸人民關係條例諭知100萬元交保。

陳俞曾任聯華電子公司副總、源興科技公司副總、浩鑫公司副董事長等職務。他10年前仍在浩鑫任職時，得知公司拒接中核集團旗下同方公司生意後，主動與對方聯繫洽談合作。雙方進一步在台非法設立志合訊息公司後，陳俞被指向舊公司挖角，將浩鑫培養的科技人才團隊全數拉到志合，為同方公司設計電子產品。

調查局新北市調處清查金流時，發現志合公司時常有多筆從大陸流入的資金，認為有異，報請台北地檢署指揮。檢察官上月搜索後，約談陳俞及多名證人到案說明，陳俞否認犯行，辯稱只是和同方有生意往來，並非為中核集團做事。同方公司本身經營資訊科技、能源等產業，曾稱其母公司中核集團主要從事軍工、核電、核燃料等業務，也是大陸最大的核電站工程及營運公司。