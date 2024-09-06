多地熱到停課搬冰塊降溫　小學要家長捐空調受查

內地多地近日持續晴熱高溫天氣，部分地區已通知延期開學，另有多地發布緊急停課通知，更有中小學熱到搬冰塊為學生降溫。對於為何不安裝空調，地方教育部門稱是為了培養學生吃苦耐勞精神。網傳湖南湘潭縣有小學學生家長向校方捐贈空調，縣教育局介入調查。

四川成都、湖北武漢、湖南長沙、安徽黃山等多地家長在社交平台上發文稱，由於天氣炎熱，孩子所在中小學沒有空調，無法正常上課，一些學校購置冰塊放在教室內，甚至一些家長自發組織，往孩子所在班級運送冰塊，以求降暑。長沙一間學校的工作人員透露，目前開福區所有小學都沒安裝空調，是否安裝需教育部門綜合全局研判，又稱不安裝是為了培養小學生吃苦耐勞的精神。

湘潭縣一名網民周二（3日）在個人社交帳號發文稱，當地很多學生在教室沒有空調，家長想捐空調給學校，但要考慮到電費、線路、插座等各種問題，還需要跟學校簽捐贈協議。湘潭縣教育局周三（4日）通報，經核實天易金霞小學的確存在上述問題，當局已責成該校回購所捐空調並妥善處理由此而引發的其他問題，後續將對該校依照相關規定嚴肅處理。