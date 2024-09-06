整治網絡亂象　公安部指導平台強化自律

內地網民為博眼球、求關注，頻繁發布不實資訊，造謠誹謗、惡意炒作，甚至以移花接木、指桑罵槐方式發布謠言資訊，侮辱謾罵、攻擊詆毀他人，或挑起對立、煽動拉踩，藉此博取流量，以達快速漲粉、牟取非法利益目的。公安部為此指導超大型互聯網平台發揮自律自治作用，獲各大平台積極響應。

據公安部網站周三（4日）消息，為共同營造清朗網絡空間，有影片平台發公告，明確要求「帳號不得借熱點事件，仿冒、不當關聯當事人與涉事品牌，並借此發布虛假營銷資訊違規蹭熱，引發關注後不當獲利」，嚴禁利用虛假身份、虛假內容、虛假營銷、虛假流量不當獲利。有內容分享平台則提出勿冒充他人、勿發布虛假內容、勿通過不當方式引流、勿批量發布同質化低質內容、尊重原創並分享真實內容。

此外，有互聯網公司嚴厲打擊對運動員、教練發布惡意攻擊謾罵言論，甚至造謠抹黑、挑動對立，煽動運動員粉絲群體進行拉踩引戰等行為。另有互動平台啟動「體育飯圈生態治理」專項行動，並持續加強違規內容及帳號處置，加強用戶教育引導與違規行為公示，讓追星行為回歸理性，在合法、合規、合理框架之內。