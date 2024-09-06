國家公園旗艦物種數量持續增長　提升生態多樣性

國家林草局周四（5日）發布數據稱，國家公園建設從試點探索到正式設立、全面發展，取得明顯階段性成效核重要進展，旗艦物種（地區生態保護的代表物種）的數量持續增長。長江、黃河和瀾滄江源頭實現整體保護，保護了70%以上的野生大熊貓，連通13個大熊貓局域種群生態廊道。

國家林草局周四舉行國家公園及國家植物園體系建設成效新聞發布會，該局保護地司司長張利明在會上表示，去年經中國科學院等機構逾50名專家評估，結果發現旗艦物種數量持續增長，其中藏羚羊增長至7萬多頭，雪豹恢復到超過1,200隻。東北虎和東北豹數量分別從試點之初的27和42隻，增長到70和80隻；海南長臂猿野外種群數量也從40年前的僅存2群不到10隻，增加至7群42隻。專家亦認為國家公園建設成效顯示，生態系多樣性、穩定性、持續性穩定提升。

張利明表示，民生持續改善，近5萬居民被聘為生態管護員，年均薪資收入1萬至2萬元人民幣（約1.1萬至2.2萬港元）；另實施野生動物損害全域保險、生態遷移、入口社區及示範村屯興建、黃牛集中養殖等一批民生計劃。而東北虎豹國家公園推出支持三縣市生態保護與高品質發展的政策措施，選聘生態管護員8,100多人，民眾獲得感、幸福感不斷增強。