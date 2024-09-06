摩羯料登陸瓊海至湛江沿海　內地續發颱風紅色預警

中央氣象台周五（6日）繼續發布颱風紅色預警，預料超強颱風「摩羯」會在下午至傍晚，在海南瓊海至廣東湛江一帶沿海登陸，最大可能在海南文昌到廣東雷州沿海登陸，然後移入北部灣海面，周六（7日）下午在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸，之後會快速減弱。國家海洋預報台周五亦發布海浪紅色警報，預計當日至周六南海北部將出現8到13米的狂浪到狂濤區，北部灣將出現6到9米巨浪。

摩羯中心位置周五早上距離文昌市東偏南方向約170公里，中心附近最大風力17級以上，每小時約245公里，將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。南海北部及中部的部分海域、北部灣、瓊州海峽、廣東西部沿海、海南島北部和東部沿海將有9至12級大風，颱風中心經過的附近海域或地區風力可達13至17級以上。

颱風伴隨暴雨，中央氣象台發布暴雨橙色預警，周五至周六廣西東南部、廣東西南部及海南島等地有大雨到暴雨，其中部分地區有大暴雨，廣東西南部沿海、海南島中西部及北部的局部地區將有特大暴雨，降雨量達250至500毫米。除海南和廣東外，廣西北海市周五亦啟動防颱風的「5停」措施，包括停課、停工、停遊、停市、停駛，全市學校及校外訓練機構停止線下教學、訓練及戶外教學活動。潿洲島旅遊區亦全面啟動「5停」措施，潿洲島至北海的遊船航線停止運作。

國家防汛抗旱總指揮部周四（5日）聯合多部門進行防汛防颱風專題會商調度，研判颱風帶來的暴雨、強風、風暴潮、洪水等災害態勢，調度廣東、廣西、海南、雲南等地，進一步安排部署重點地區防範應對工作。國家防總聯合工作小組分赴廣東、海南，協助指導防汛防颱風工作。應急管理部等3部門周四亦向廣東和海南調撥7萬件中央救災物資，包括摺床、毛巾被和家庭應急包等，支持兩省做好颱風災害防範應對和受災民眾緊急疏散安置工作。