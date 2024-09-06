銀川政法委前書記被起訴　入股企業曾釀31死事故

寧夏銀川市委前常委、政法委前書記李永寧去年被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，最高人民檢察院周三（4日）發布消息，李永寧涉嫌受賄罪、重大責任事故罪、徇私枉法罪一案，經寧夏回族自治區人民檢察院指定管轄，由中衞市人民檢察院向中衞市中級人民法院提起公訴。

中衞市人民檢察院起訴指控，李永寧利用擔任重慶市公安局經濟犯罪偵查總隊總隊長，重慶市公安局交通巡邏警察總隊黨委委員、副政委，銀川市公安局黨委書記、局長，銀川市委常委、政法委書記等職務上的便利，及其職權和地位形成的便利條件，為他人在刑事案件處理方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。他亦涉違反規定投資入股生產經營企業，在生產經營活動中違反安全管理的規定，進而導致發生特別重大傷亡事故，情節特別惡劣；又為徇私情，對明知是有罪的人故意包庇使其不受追訴，檢方認為應以上述3罪追究其刑事責任。

在李永寧被查之前，銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店去年6月21日發生一宗特別重大燃氣爆炸事故，造成31死7傷。今年1月發布的事故問責情況顯示，66名公職人員被嚴肅追責問責，包括李永寧在內的5名公職人員因涉嫌嚴重違紀違法和職務犯罪，接受紀律審查和監察調查。