中非合作論壇峰會加強全方位合作　今辦企業家大會

中非合作論壇峰會周三（4日）起一連3天在北京舉行，周五（6日）舉行第八屆中非企業家大會，為雙方企業對接合作搭建重要平台。中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（5日）表示，各方一致認為峰會取得成功，主要成果體現中國與非洲建交國實現戰略夥伴關係全覆蓋、中非整體關係提升為新時代全天候命運共同體、明確了中非攜手推進現代化六大主張、制定了下階段中非合作行動藍圖共4個方面。

王毅與中非合作論壇非方現任共同主席國塞內加爾外長法勒、下任共同主席國剛果共和國外長加科索周四共同會見中外記者，介紹峰會情況和成果。王毅指，中非就加強全方位合作達成明確政治共識，一致通過了《北京宣言》和《行動計劃》兩份重要文件，未來3年加強中非合作，推進現代化十大夥伴行動。峰會期間，中方共與30國建立或提升戰略夥伴關係，和53個非洲戰略夥伴並肩站在一起。王毅又指，現代化六大主張形成了中非政治共識，對引領「全球南方」加快現代化、推動世界現代化將產生重大和深遠影響。

王毅提到，峰會首次舉行4場高級別會議，包括治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建「一帶一路」方面。中非還就國際形勢和全球治理進行戰略對表，一致同意在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衞發展中國家正當利益；一致同意踐行真正的多邊主義，推進落實「三大全球倡議」；一致同意打破「小院高牆」、反對歧視偏見、糾正歷史不公。