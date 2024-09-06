美印太司令未來數周　將與解放軍南部戰區司令通話

美國駐中國大使伯恩斯周四（5日）透露，美國印太司令部司令帕帕羅將在未來幾周內與中國解放軍南部戰區司令員進行對話，目的是防止中美之間發生任何軍事誤解。

伯恩斯接受英媒訪問時指，去年美國擊落疑似中國間諜氣球後，美中關係跌至歷史低點，華盛頓一直尋求與北京建立更緊密的軍事溝通渠道。即使在氣球事件期間，中方拒絕與美國高級軍事領導層對話，但現在取得一些進展，帕帕羅應該會在未來幾周與一名南部戰區司令員通電話。

伯恩斯說，美國非常希望這種對話能夠繼續，在雙方更高層級官員之間進行，即美國國防部長奧斯汀與中國國防部長董軍，以及美軍參謀長聯席會議主席布朗與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通話。他指美中必須保持這種聯繫，如果發生事故或誤解，軍方領導層可以會面以降低緊張局勢、調解衝突或爭端，確保雙方以理性的方式來解決問題。他對中國侵略性的軍事擴張，以及中國海軍對美國盟友菲律賓和日本的侵略性和恐嚇行為感到擔憂，這是為甚麼美方希望北京承諾一旦發生事端，美中兩軍領導層可以立即溝通，以降低緊張局勢，進行調解和解決問題。