多地醫院約談供應商　防醫藥購銷腐敗

內地醫藥購銷領域腐敗，引起關注，醫院對購銷等環節的要求愈趨嚴格。內媒周四（5日）報道，近日多地醫院約談醫療耗材供應商，其中包括三甲醫院。據不完全統計，7月以來已有逾30間醫院約談藥械供應商代表，被約談人數超過2,000人，不少醫院與供應商代表現場簽訂《購銷廉潔協議》。

浙江舟山市第二人民醫院上月底曾召開2024年度供應商集體廉政談話會，提到要堅決杜絕串標、圍標等不正當競爭行為及任何可能影響醫院幹部職工職務廉潔的「圍獵」行為。近期約談藥械耗材供應商的醫院，另包括福建中醫藥大學附設復健醫院、銀川市第一人民醫院、昆明醫科大學第二附設醫院等多間三甲醫院。

在藥械耗材招標、採購和使用領域，近期浙江、安徽等多個省份發布去年的審計報告，提及公立醫院醫藥設備招標採購流於形式、虛假招標等問題，一些招標採購項目涉及的金額達數億元人民幣。亦有審計報告提到，有供應商透過免費提供設備或低價銷售設備等形式，向醫院綑綁銷售耗材、藥品，擾亂市場秩序。公立醫院另推進專項審計工作，不限於醫療機構內部，藥品、醫療器材生產、經銷、使用都是檢查重點。