印尼驅逐菲潛逃前市長郭華萍　押送官員帶笑合照捱轟

菲律賓打拉省班班市華裔前市長郭華萍疑與中國犯罪集團有關聯而受查，一度潛逃出境，日前在印尼落網。印尼周四（5日）決定驅逐她，並移交菲方。惟負責把郭華萍押送回國的菲律賓官員和執法人員與她帶笑合照，引發嘩然。

印尼法律和人權部移民總局發布書面聲明指，34歲的郭華萍將繼續在馬尼拉進行她的法律程序。作為交換，印尼當局希望菲律賓能引渡澳洲男子哈斯（Gregor Johann Haas），他是印尼頭號通緝涉毒疑犯之一，於5月在菲律賓中部被捕。郭華萍將在菲律賓警察總部接受體檢，然後被移交給參議院。菲移民局周五（6日）表示，郭華萍當日凌晨1時半乘菲政府公務專機抵達馬尼拉，內政與地方政府部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）、警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil）等高官親自赴印尼將她押送回國。

惟歷史學家帕西翁（Kristoffer Pasion）在社交平台發布爭議照片顯示，阿巴洛斯、馬爾比爾與郭華萍笑着合照，斥「丟盡菲律賓人的臉」。阿巴洛斯回應指，他當時要求拍照存證，以證明郭華萍被抓獲，但沒意識到對方對鏡頭雙手做出「V字」和平手勢。