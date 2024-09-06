賴清德稱大陸非因領土而想侵台　陸批偷換概念

台灣總統賴清德日前表示，大陸不是因領土關係才想「侵略」台灣，真正目的是想要改變以規則為基礎的世界秩序以成就霸權。大陸國台辦發言人陳斌華周四（5日）批評賴清德一派胡言完全是偷換概念、混淆是非，充分暴露其謀求「台獨」、分裂國家和破壞台海和平的險惡用心。

陳斌華指摘，賴清德不斷進行「台獨」挑釁，大肆渲染所謂中國威脅，拒不接受「九二共識」，極力迎合外部勢力反華論調，大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」，完全是為其「台獨」立場服務、為其分裂圖謀服務。陳斌華指出，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂主權；而結束兩岸政治對立狀態，完成祖國統一，維護中國領土和主權完整，是捍衞二戰成果和戰後國際秩序。

陳斌華呼籲廣大台灣同胞，看清賴清德頑固堅持「台獨」立場、實施分裂國家活動的真實面目，充分認識「台獨」分裂的危險性和危害性，從民族大義出發，從維護自身安全和利益出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的「台獨」挑釁、冒險行徑，致力維護台海和平穩定。