內地首個「雙示範」項目　杭溫高鐵開通營運

浙江省杭溫高鐵周五（6日）正式開通營運，其正線全長267公里，設計時速350公里，設9座車站，乘坐這條最便捷的客運通道由杭州西至溫州北最快1小時27分可達。浙江交通集團表示，該高鐵是國內首個國家混合所有制改革試點和國家發改委社會資本投資示範的「雙示範」項目。

杭溫高鐵共兩期建設，一期為義烏至溫州段，由浙江省發展規劃院作為實施機構監督管理；二期為杭州至義烏段，是浙江首個由省方全資建設的高鐵項目。浙江交通集團表示，他們將衞星遙感檢測技術運用到杭溫高鐵的鐵路外部環境整治中，實現國內外首次在單線鐵路上運用（100+216+100）m鋼-混剛構連續樑。中國國家鐵路集團則指，杭溫高鐵在桐廬東站通過合肥至杭州高鐵與杭州西站連接，實現與杭州樞紐的互聯互通，在溫州北站與杭州至深圳鐵路連接，是長三角城際鐵路網的重要組成部分。

另外，近來網傳「中國高鐵動車組一公里耗一萬度電」、「日本新幹線一里只耗43度電，比中國高鐵能耗低得多」等說法。中國國家鐵路集團有限公司周四（5日）回應指，相關說法偷換了概念，與事實不符，強調折算後中國高鐵列車與日本新幹線動車組平均每公里能耗相當。