涉受賄逾億人民幣　省政協前主席認罪

浙江省政協前黨組成員、副主席朱從玖涉嫌受賄折合1.05億餘元人民幣（約1.16億港元），案件周五（6日）在江西省贛州市中級人民法院一審公開開庭審理。朱從玖當庭表示認罪悔罪，法庭擇期宣判。

贛州市人民檢察院起訴指控，朱從玖2002年至2022年利用擔任上海證券交易所黨委副書記、總經理，中國證券監督管理委員會黨委委員、主席助理兼發行監管部主任，浙江省政府黨組成員、副省長，浙江省政協黨組成員等職務上的便利，為有關單位和個人在公司上市、融資貸款、企業經營等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，檢察機關提請以受賄罪追究朱從玖刑事責任。

59歲的朱從玖是安徽肥西人，中國人民銀行研究生部貨幣銀行學畢業，早年任中國證監會首任主席劉鴻儒的秘書。朱從玖1999年4月出任上海證券交易所副總經理、黨委副書記，翌年5月升任總經理、黨委書記，成為上交所史上最年輕的總經理。中央紀委國家監委去年11月7日宣布開除朱從玖黨籍和公職，指控他妄議黨中央大政方針和重大決定，私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看等。