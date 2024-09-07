託管班約30學生疑食物中毒　入院治療

貴州省貴陽市花溪區一個託管班近日有多名孩子疑出現食物中毒症狀，至周五（6日）仍需留院治療。花溪區教育局工作人員證實該託管班有孩子身體不適送醫治療，但不確定是否因食物中毒。貴陽市市場監督管理局經開區分局工作人員表示，事發於周四（5日），工作人員正在緊急處理。貴陽經濟技術開發區食品藥品安全工作領導小組辦公室周五通報，目前已依法責令涉事公司停止營業，接受進一步調查。

周五有網民發文，指自己的6歲半孩子是花溪區某小學一年級的學生，在小河繽紛廣場一間託管班託管，因託管班的食物不衞生，導致27位孩子中毒，自己的孩子也需入院搶救。該託管班的老師則表示，孩子主要症狀是高燒不退、嘔吐、腹瀉，有31名孩子有這樣的情況，初步猜測是所食的麵條有問題，相關部門已介入處理。花溪區教育局工作人員周五表示，該託管班確實有孩子身體不適被送到醫院，惟託管班不屬教育局監管，具體情況需諮詢市場監督管理局。當地市監部門工作人員表示，具體人數還不清楚，也不確定是否食物中毒。

貴陽經濟技術開發區食品藥品安全工作領導小組辦公室周五通報，當地醫院周四陸續接收因嘔吐、腹瀉、發燒等症狀到醫院就診病例，均為貴州優愛教育有限公司託託管的學生及工作人員。截至周五下午4時共接診28人，部分患者接受治療後已離開醫院，12人留院觀察治療情況平穩。接報後，市、區立即組織衞健、教育、市場監管等部門開展醫療救治，對該公司提供餐食的場所開展現場調查，正在進行流行病學調查及病人生物樣本實驗室檢測。