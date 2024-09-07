內地續發紅色颱風預警　摩羯料三度登陸

中央氣象台周六（7日）繼續發布紅色颱風和橙色暴雨預警，超強颱風「摩羯」料於下午在廣西至越南北部一帶沿海第三次登陸。廣西、廣東和雲南等部分地區周六至下周日（8日）將有大暴雨，其中廣西南部沿海局部地區有特大暴雨，降雨量達250至450毫米。

摩羯中心周六上午位於北部灣海面上，距離越南廣寧省下龍市東偏南方向約155公里，中心最大風力達16級，每秒52米，將以時速10至15公里向西偏北方向移動，強度緩慢減弱。摩羯中心經過的附近海域或地區風力可達13至16級，陣風達17級及以上。摩羯是登陸內地最強的秋颱風，也是1949年來登陸內地的第4強颱風，二次登陸仍有超強颱風級別，為歷史罕見，此前唯一個以超強颱風級別二登的颱風是「威馬遜」。

廣西防汛抗旱指揮部周五（6日）發布通知，當晚將廣西防汛抗旱防颱風2級應急響應提升為1級，海事部門基本完成船上人員撤離上岸工作，同時對沿海三港進行交通管制，停止船隻進出港口，部署47艘大馬力拖船在北部灣應急候命。廣東當局提前轉移危險區域逾57萬民眾，湛江區內所有高速公路全線封閉，禁止一切車輛和人員通行。全省8.4萬艘漁船全部在港避風，約1.3萬名海上作業人員全部撤離上岸。