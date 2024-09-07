老人便秘糞便戳穿腸險致命　在滬緊急就醫

江蘇省蘇州崑山一名老人最近因出現高燒不退、劇烈腹痛、便秘等情況，前往上海海軍軍醫大學第三附屬醫院嘉定院區求診，證實乾結糞便導致結腸破裂，不及時處理將導致糞性腹膜炎、敗血症等致命後果。該老人術後病情已得到控制，恢復情況良好，將於近日出院。

內媒周五（6日）報道，王老伯常年便秘，有時甚至需借助開塞露才能排便，病發前3日未能排便而感覺肚脹，用力卻肚子愈來愈痛。普外科主任楊豐接診後發現，王因便秘一直堆積乾硬糞便在腸道內，如廁時由於解手困難不斷用力，使腹內壓劇烈增高，糞便戳穿了薄弱腸壁形成腸穿孔。

由於王當時情況危急，已出現板樣腹症狀，糞水溢滿腹腔並伴有游離氣體，楊豐醫生決定立即為他施手術。手術團隊確認王為乙狀結腸破裂，存在一個1.5厘米大小的穿孔，最後順利清理腹腔及進行腸道修補及造瘺術。患者術後需定期隨訪，預計3至5個月後，醫生將根據恢復情況考慮為其作造瘺關閉手術，進一步恢復正常腸道功能。醫生提醒，便秘不是小問題，不能過度依賴和盲目使用開塞露等通便藥物，一旦發展為長期便秘形成糞石，最終可能導致腸穿孔等嚴重後果，危及生命。