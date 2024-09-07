專案組搜獲關鍵USB　疑證柯文哲受賄1500萬新台幣

台灣台北前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被羈押禁見。台媒周五（6日）爆料，檢廉日前搜索柯文哲住家時，搜出一隻關鍵USB儲存裝置，工作簿疑記錄他收取威京集團主席沈慶京1,500萬元（新台幣，下同，約370萬港元）。早前已有報道指柯被查出有逾千萬元的不明財產來源，台媒認為此次發現的新證據或成為壓垮他的最後一根稻草。

專案小組搜索柯文哲住處，從搜出的USB檔案中，發現「2022/11/1小沈1500沈慶京」的字眼。報道指，京華城改建相關執照核發時間是2022年10月18日，由台北市政府核發，兩者時間十分脗合。該報道未獲官方證實，惟有網民從紀錄格式分析，懷疑「1500」並非金額，而是柯文哲與沈慶京約好見面的時間。台北地檢署周五表示，不予置評、無法證實。民眾黨回應時，要求檢方說明該新聞的真實性，不能以一句「不予證實」撇清責任，又懷疑司法單位躲在媒體背後操縱輿論，惡意指摘，戕害司法尊嚴。

台媒引述一名檢察官出身的法律界人士分析，該紀錄資料的確有可能成為法官裁定羈押柯文哲的證據，但若從法院所發出的裁定書來看，他遭羈押的主因仍以圖利罪為主，至於是否受賄仍需待檢方查明金流證據才可判斷。另外，柯文哲的妻子陳佩琪定於本月27日從台北市立聯合醫院退休，院方周六（7日）證實她已繼續請假至月底，等於停診到退休。