辱罵國家運動員　逾4600個違規帳號遭處置

北京市網絡輿情和舉報中心周五（6日）發布該市上月關於互聯網的舉報受理情況和案例，在巴黎奧運會期間，受理處置涉體育領域「飯圈化」問題舉報，屬地平台網站累計清理30.1萬條不良言論，處置4,600餘個違規帳號。該中心和屬地重點網站上月共受理超過1,574萬宗網民舉報色情、賭博、侵權等違法和不良資訊，同比增長5.9%。

巴黎奧運期間，網民舉報有用戶在某網絡群組內，用低俗惡毒言語攻擊辱罵國家運動員，並煽動粉絲對立、拉踩引戰、造謠攻擊。中心調查屬實後，開展清理處置工作，清理92條相關違法和不良資訊，解散3個違規群組，封禁4個違規帳號。該中心要求屬地平台網站嚴格落實主體責任，及時受理處置涉體育領域「飯圈」化問題舉報。

另有投資擔保公司員工舉報，有用戶在多個網站平台發布影片，宣推某仿冒應用程式，聲稱可刷單返現。惟該應用程式與其公司正版應用程式高度相似，圖示、文字等幾乎完全一樣，具有強烈迷惑性。為避免更多人受騙，該公司已對外發布聲明提醒。經核查情況屬實，中心要求涉事網站處理違規內容，目前已完成清除。