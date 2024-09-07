民眾黨支持者赴看守所外靜坐　與台媒爆衝突

柯文哲支持者舉着寫有「統一義勇軍」的紅旗到台北看守所聲援。

台灣台北前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，別稱「小草」的該黨支持者周五（6日）在台北看守所外靜坐聲援柯文哲，警方當晚首度舉牌警告，群眾陸續離開。柯文哲的妹妹柯美蘭欲離開時被台媒包圍，多名「小草」與記者爆發拉扯衝突，雙方互相對罵，場面混亂。

民眾黨當晚發起「寧靜革命」，號召支持者一起到台北看守所外靜坐，柯美蘭也現身響應，周六（7日）再有10多名支持者舉着寫有「統一義勇軍」的紅旗到場聲援，警方舉牌警告驅離，過程平和。惟周六非上班日，看守所接見室無法辦理接見，律師、親友無法登記接見或寄菜。周五已有支持者激動哽咽，指執政黨如此對待一名真正做事的官員，覺得很不公平。另有民眾稱感覺柯文哲很可憐，目前似乎未查出他是否收錢，檢察官似要直接認定將他關押。

在柯文哲母親位於新竹的家門前疑被人貼上兒子被戴上手銬的照片，更將寫有「教養出貪污犯柯文哲」的紙板放在門外地上。有網民將此事上傳網絡，認為柯文哲已是成年人，不應牽連家人，此行為太過分。柯文哲目前被羈押，外界關注其父母的心情。民眾黨立委林國成周六表示，柯母心情不平，但很堅強，柯父目前住院中，身體狀況非常不理想，但又遇到此事，是雙重打擊，呼籲民眾將心比心。