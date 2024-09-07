廈門大學交流團未獲准赴台惹議　陸披露楊智淵案情

福建廈門大學台灣研究院學者交流團原計劃到台灣政治大學交流，廈門大學校長團也有訪台計劃，但因卡關申請程序未通過審查，至今未能如期按計劃抵台。台灣海基會秘書長羅文嘉周五（6日）回應稱，歡迎對於兩岸關係有正向發展的有意義交流。陸委會副主委梁文傑亦表示，不是說不讓誰來，目前尚在審查中。

此外，曾任台灣民族黨副主席的社運人士楊智淵近日被大陸以分裂國家罪，秘密判囚9年。羅文嘉周五回應稱，北京恐嚇台灣人民的做法對於兩岸交流是傷害，對於兩岸關係發展非常不健康，再度讓台民眾赴陸旅行、經商、就學產生心理害怕。大陸國台辦發言人陳斌華同日表示，浙江省溫州市人民檢察院指控楊智淵犯分裂國家罪一案，溫州市中級人民法院開庭審理後，於上月26日一審公開判刑。法院審理查明，楊智淵2008年至2020年間為分裂國家、謀求「台獨」，在台灣通過台灣民族黨等台獨組織公開宣揚台獨分裂主張、制定行動計劃等，遂作出上述判決。

陳斌華認為民進黨當局惡意抹黑大陸司法機關依法懲「獨」的正義之舉，企圖利用此案再次將絕大多數台灣民眾和極少數「台獨」頑固分子混為一談，將民眾日常生活與違法犯罪混為一談，妄圖偷換概念、混淆是非，恐嚇、阻止台灣同胞參與兩岸正常交流合作，煽動兩岸對立對抗。陳斌華強調，懲「獨」司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。