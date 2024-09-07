月餅今年銷情冷清　廣州代工廠「做3休1」

臨近中秋，本是月餅銷售最旺的時候，但本年的行情格外冷清。廣州部分大型月餅代工廠因為沒有訂單，只能工作3天便休息1天。據中國焙烤食品糖製品工業協會數據，去年全國月餅產量32萬噸，銷售額為220億元（人民幣，下同，約244億港元），今年中秋月餅產量與銷售額預估約30萬噸與約200億元（約222億港元），比去年略有下降。

深圳一家月餅代工廠銷售經理凌峰（化名）表示，往年節前半個月是銷售高峰期，忙得凌晨都在出貨，但今年訂單量明顯減少，工作強度下降。凌峰所在的工廠，承包多間星級酒店的月餅代工業務。深圳一家星級酒店負責餐飲業務的李霞（化名）透露，今年來酒店升學宴、滿月宴的顧客明顯減少，且每圍預算減少接近一半。早茶客人以往喜歡點蝦餃、燒賣及排骨，現在改為點叉燒包、奶皇包等性價比較高點心。酒店去年賣出1.3萬盒月餅，今年銷售目標降到1萬盒，但仍賣不出，顧客更要議價。

廣州一家大型月餅代工廠銷售經理張釗（化名）指出，客戶往年在中秋節前兩個月陸續下訂單。然而，今年各酒樓都在觀望，直到中秋節前一個月才開始集中下單，而且下單量少於往年。在低糖低脂風潮下，雙黃白蓮蓉、五仁等傳統口味月餅，對年輕消費者的吸引力逐漸下降。而且，不少新興品牌的月餅口味更貼近潮流及多元化，同時售價比較便宜，令市場競爭更加激烈。

中國焙烤食品糖製品工業協會的數據顯示，今年主流月餅禮盒的價格更親民，消費最為集中的價格帶在70至220元（約78至244港元），與去年80至280元（約89至311港元）的區間相比，整體價格下降明顯。