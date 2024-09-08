摩羯吹襲海南破壞超乎想像　經濟損失590億人民幣

超強颱風摩羯在中國華南地區和越南三次登陸，單單在內地已造成4人死亡，95人受傷，逾百萬人受災。海南省應急管理廳廳長番紹立上周六（7日）表示，摩羯是繼2014年颱風「威馬遜」之後登陸內地的最強颱風，也是1949年以來登陸內地的最強秋颱風，摩羯的破壞之強、影響之大超乎想像，異於尋常。

海南省重災區分別是海口市和文昌市，海口市長丁暉指出摩羯是海口建市以來遭受的風力最強、12級風圈持續時間最長、損失降雨量最大、覆蓋人口量最多的超強登陸秋颱風。海口全市受災人口逾126萬人，緊急疏散群眾逾10萬人，因災意外死亡1人，倒塌房屋401間，損壞房屋3.2萬多間，樹木倒伏16.7萬多株，農作物受災面積超過5.6萬公頃，造成直接經濟損失約263億元人民幣（約292億港元）。

文昌市副市長魏波指，由於摩羯在文昌登陸，全市17個鎮均受強烈的暴風襲擊。初步統計，全市房屋受損2.5萬多間，近三分之一道路因倒樹無法通行，10千伏線路累計停電139條，通信基站受損792個、斷電率82.3%，11家水廠有8家因停電停供，農作物受災面積約27萬畝、絕收約16萬畝，林木受災面積約4.8萬公頃、佔比46%，目前預計直接經濟損失327億元（約363億港元），全市疏散安置群眾14.9萬人。海南電網有限公司表示，截至上周六晚，全省35千伏及以上變電站停運79座，10千伏及以上線路跳閘836條，全省三分之一用戶停電。目前失壓變電站已恢復30座，停運線路恢復339條。

國家防總辦公室等部門上周六（7日）聯合會商，安排部署海南、廣東受損交通、電力、通訊等工作。當國家發改委、財政部、應急管理部共預撥4.7億元（約5.2億港元）資金救災。廣東省累計疏散逾72萬人，全省共有181處水利工程設施受到不同程度損壞。廣西自治區梧州市、北海市、防城港市、欽州市、玉林市、崇左市6市22縣區亦受災，港口企業停工52家，港口碼頭關停131個。廣西有逾7.4萬人受災，緊急疏散近6.4萬人，農作物受災面積961多公頃，一般損壞房屋2間，直接經濟損失約1,187萬元（約1,318萬港元）。