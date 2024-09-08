耶倫暗示跟隨拜登卸任　任內將再晤何立峰

美國政府將於明年1月換屆，78歲的美國財長耶倫上周六（7日）暗示自己可能跟隨總統拜登卸任，並預告她任內還會再與中國國務院副總理何立峰會面。

耶倫在德州奧斯汀出席活動，被問及她的工作在拜登卸任後是否已完成，抑或會留在新政府，她指「可能已完成」，暗示有機會退休。她說在未來幾個月還有很多工作要做，包括可能與何立峰再次會面，她歡迎何立峰訪美，亦有可能是她再訪問中國。

耶倫透露，美國副財長尚博（Jay Shambaugh）將在不久後率領代表團前往北京討論經濟問題。她又指出，下屆美國政府需要優先考慮和培育中美關係，並在最高層和機構工作人員之間進行討論。

另一邊廂，中國商務部副部長王受文上周六與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）在天津共同主持召開中美商貿工作組副部長級會議。王受文強調，一個人口規模巨大的現代化中國對美國而言是機遇，而不是威脅。中國商務部指，中方在會議上重點就美國對華301關稅和造船等產業301調查表達關切。