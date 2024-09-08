摩羯吹毀升降機　民眾稱風力前所未見

風暴「摩羯」連日吹襲海南省及廣東省沿海地區，多地難免出現災情。來自海南海口市民眾上周六（7日）拍下風災過後景象，只見一部加裝在建築物外牆升降機，其外殼及保溫層亦被強風吹走，只剩下框架。另有當地居民坦言：「在海南住了幾十年，本地人都沒見過那麼大颱風。」

來自海口保利中央海岸小區居民王女士稱，受颱風影響，家中窗戶橫樑上周五（6日）傍晚首先被風吹彎，緊接窗戶連門一起被吹飛，只好跑到地牢避險。直至翌日凌晨風勢減弱，她回到家中，屋內一片狼藉。物管經理徐女士則稱，該屋苑有共1,000戶左右，初步估算約一成家庭窗戶都被颱風吹掉。

除了一般住宅，海口麗思卡爾頓酒店外牆上周五亦被強風吹走。相關工作人員翌日強調，事故無造成人命傷亡，正全力恢復，酒店暫時無法接待住客，恢復時間待定。

在廣東湛江市徐聞縣，一間汽車銷售店二樓被大風吹走，只剩下幾根柱，樓下門窗玻璃全都破碎。業主強調先前已做好防風措施，詎料還是「頂不住」。縣內另一輛裝有10噸貨物、自重8噸速遞貨車亦被吹翻，司機稱車輛停在路邊時，一度被強風吹至搖擺十多下，最終翻倒在路上。