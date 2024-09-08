3部門擬允全國9地　設立外商獨資醫院

內地商務部、國家衞生健康委及國家藥監局上周六（7日）公布，為了貫徹落實擴大自主開放決策部署，引進外資促進國內醫療相關領域高品質發展，擬在醫療領域展開擴大開放試點工作，包括允許在北京市、天津市、上海市、廣東省廣州市及深圳市合共9個省市，設立外商獨資醫院。

試點工作包括生物科技及獨資醫院，總共涉及兩個領域。在生物科技領域方面，允許外商投資企業在北京自由貿易試驗區、上海自由貿易試驗區、廣東自由貿易試驗區及海南自由貿易港從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。所有經註冊上市和批准生產產品，可在全國範圍內使用，計劃展開試辦的外商投資業者應遵守相關法律及行政法規等，符合人類遺傳資源管理、藥品臨床試驗（含國際多中心臨床試驗）、藥品註冊上市、藥品生產、倫理審查等規定要求，履行相關管理程序。

獨資醫院領域方面，當局擬允許在北京、天津、上海、江蘇省南京市、江蘇省蘇州市、福建省福州市、廣州、深圳及海南全島，設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院），具體條件、要求和程序等將另行通知。試點地區商務、衞生健康、人類遺傳資源、藥品監督管理主管部門要按照職責分工，加大政策宣傳力度，主動對接有意願的外商投資企業並加強服務，同時加強部門間會商，在各自職責範圍內依法對試點企業實施監督管理，及時識別和有效防範風險，確保推動試點工作取得實效。