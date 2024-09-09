2萬人聚集力撐　柯文哲批司法程序缺乏正義

台灣台北市京華城改建案爆出貪污醜聞，前市長柯文哲因涉嫌收賄遭羈押禁見，他所屬的民眾黨周日（8日）晚舉行首場街頭宣講活動，約2萬名支持者出席，網上也有10多萬人在線收看。柯文哲的妻子陳佩琪揚言一定要幫丈夫討回公道，會上也播放柯文哲的預錄影片，他稱台灣社會現在最嚴重的問題就是司法程序缺乏正義。

活動在立法院外舉行，由陳佩琪壓軸上台，她指柯文哲就像老小孩，以他對生活淡泊的程度，怎會被講成圖利犯罪。有指檢調日前搜查住所時柯文哲拒絕不開門，陳佩琪稱當時她不在家，當檢調來電說柯文哲不接電話，她才回家，發現柯文哲在洗澡、如廁，沒有接到電話是因為手機設定成靜音，並非檢調所稱拒不開門意圖滅證。

柯文哲在預錄影片表示，從寓所被搜查，然後他被逮捕、扣押，到後來無保請回，這幾天發生太多事，太多人透過媒體放話，理論上應該是在野黨監督執政黨，不過現在是執政黨監督在野黨，司法跟媒體已經變成政治工具。他希望司法有基本的公正，希望台灣可以更好。

另外，當晚活動開始時，一名婦人突然向現場的柯文哲支持者叫囂表達不滿，警員立即把她勸離。