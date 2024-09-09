華郵：秦剛被眨至出版社低級職位　並非入獄或身亡

美國《華盛頓郵報》周日（8日）引述兩名前美國官員指，前中國外長秦剛於今年春季被貶至外交部轄下的世界知識出版社，出任一個低級職位，並非如外界流傳他已入獄甚至死亡。報道指，記者到訪出版社旗下書店時，店員稱沒有聽說過秦剛在出版社工作。

前美國官員表示，58歲的秦剛目前名義上被分配到世界知識出版社擔任低級職務，而今次降級既是「失寵」，但也意味他擺脫了困境。雖然秦剛沒有坐牢，但他的職業生涯結束了，並形容「這可能不僅僅是一種懲罰，而是一個警示故事」。世界知識出版社辦公室位於北京市中心，有一間對外開放的書店，華郵記者早前到訪書店查問秦剛一事，店員稱沒有聽說。一位接電話的接待員也表示，她不知道這是否屬實。

報道還披露了秦剛出任中國駐美大使時引發的「戰狼外交」事件。時任美國眾議院議長佩洛西於2022年8月訪問台灣期間，引起北京強烈反對，為防止事態升級，華府高官有時會一天與秦剛舉行兩次會晤。美方當時明確表示並不尋求對抗，惟若北京採取激進措施，美國將做出回應。佩洛西離開台灣後，中國大陸解放軍向台灣周邊發射導彈，白宮因此召見秦剛。有美國官員透露，在一次氣氛緊張的交流中，秦剛似乎作出大陸將抹去台海中線的威脅。秦剛的言論讓美方感到震驚，他們認為是升級局勢，並迫切要確認這是否代表大陸官方立場，秦剛只對佩羅西訪台發表長篇大論回應，顯然是「表演性質」。時任白宮印太協調員坎貝爾當時稱，現在不是爭論的時候，而是精確（表達立場）的時候。