華稱要以正確相處之道　推動中美關係保持穩定

中國國家安全部周一（9日）在官方微博發表評論文章，指要以正確相處之道推動中美關係保持穩定，並披露中方在美國國家安全顧問沙利文上月底訪華進行中美戰略對話時，提出中美關係的四個「沒有變」、五個「關鍵」和三個「不」。關於中美關係新「三不」，文章強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

國安部指，中美兩個大國打交道，第一位的是建立正確的戰略認知，首先是要回答好中美到底是對手還是夥伴的問題，為化解波折、消除雜音，中方從中美關係發展的大局出發，提出了四個「沒有變」，分別是中方致力於中美關係穩定、健康、永續發展的目標沒有變；中方依照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有改變；中方堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有改變；中方趙續中美人民傳統友誼的努力沒有改變。上述原則為中美兩國相向而行、中美關係保持穩定闡明了立場、指明了方向。

去年以來，中美雙方分別在維也納、馬耳他、曼谷和北京進行4輪戰略溝通，討論中美雙邊關係、全球和地區問題等議題。針對日前在北京舉行的戰略溝通，中方提出了保持兩國關係穩定發展的五個「關鍵」，包括中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首引航；要避免衝突對抗，關鍵在於遵守三個聯合公報；中美互動要順利開展，關鍵在於平等相待；中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民意基礎；雙方要實現和平共處，關鍵在於建立正確認知。上述五點全面概括了中美相處的關鍵要點，有助於推動落實兩國元首共識，實踐好三藩市願景。

同時，國安部提到利用「三不」構建中美關係「防火牆」，並指在北京進行戰略溝通時，中方不僅針對兩國關係發展劃重點，還在敏感問題上定基調、立規矩。第一是「紅線」不能逾越，而台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。第二是「主權」不容置疑，美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的南海主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。第三是「國家安全」不能泛化，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益，以產能過剩為由搞保護主義，只會損害全球綠色發展，影響世界經濟成長。