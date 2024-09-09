山東號南海訓練畫面曝光　首與兩棲攻擊艦組編隊

中國解放軍海軍周一（9日）發布影片，展示山東號航空母艦編隊近日進行遠海遠域實戰化訓練，訓練海區覆蓋南海、西太平洋等海域，編隊包括一艘075型兩棲攻擊艦，但沒有公開訓練時間。值得留意的是，今年7月的衞星相拍到山東號與另外8艘解放軍水面艦在南海集結，包括075型兩棲攻擊艦海南號，該編隊組成與今次釋出影片的軍艦吻合，當時有軍事博主相信這是中國首次演練由航母和兩棲攻擊艦組成的特混打擊群。

影片顯示，山東號編隊前不久按照年度例行訓練計劃連續晝夜航行，通過開展多種作戰背景的編隊協同及指揮訓練，提升航母編隊遠海遠域作戰能力。到達指定空域後，兩架殲15戰機組成雙機編隊，鎖定目標、發射導彈並命中目標。完成打擊任務後，多架殲15戰機陸續返航，做後續任務準備，編隊各單位密切協同，作戰艦艇快速機動佔領有利陣位，鎖定目標實施攻擊。軍官指，這次遠海訓練更加突出在戰術背景下、複雜環境下的一次訓練，艦載機升降的條件要求更加苛刻，協同配合的要求也更加高。

海上補給部署訓練中，艦艇編隊接到指令後加速前出佔領補給陣位，與補給艦同速同向航行，新型遠洋綜合補給艦查干湖號採取兩橫多站同時補給的方式，為編隊艦艇進行補給作業。軍官指，這次是全方位、多層次的設定課目，進一步鍛煉了航母編隊全時待戰、隨時能戰的戰鬥本領，也錘煉了編隊官兵遠海作戰的血性膽氣，提升了以航母編隊為核心的遠海聯合作戰體系能力。

在影片中出現的軍艦包括一艘未顯示舷號的075型兩棲攻擊艦、舷號108的055型萬噸級導彈驅逐艦咸陽號、舷號106的055型萬噸級導彈驅逐艦延安號、舷號164的052D型導彈驅逐艦桂林號，以及舷號905的901型綜合補給艦查干湖號。今年7月2日拍攝的衞星圖片可，山東號、075型兩棲攻擊艦海南號、兩艘055型萬噸級導彈驅逐艦、兩艘052D型導彈驅逐艦、兩艘054A型護衞艦、一艘901型綜合補給艦組成的艦艇編隊，在南海西沙群島附近海域集結。

有網民指，當局公布指艦隊在「遠海遠域」進行訓練，而艦隊在海外靠岸訓練才會稱「遠域」，中國的航母或075型兩棲攻擊艦過去從來沒有在海外「靠岸」。