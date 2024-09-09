摩羯重創農牧漁業　損失達119億人民幣

颱風「摩羯」上周五（6日）登陸海南省，影響破壞當地農業，截至周日（8日）全省農牧漁業因災總損失約119億元（人民幣，下同，約132億港元）。應急指揮部指，目前支持該省救災和災後恢復重建的資金共計11.85億元（約13.15億港元）。

全省農作物受災面積逾140萬畝，絕收面積44萬多畝，損失產量逾24萬噸，經濟損失31億多元（約34億港元）；畜牧業受災直接經濟損失合計23億多元（約25億港元）；漁業經濟損失合計至少64億元（約71億港元）。此外，北部5市縣畜禽死亡數量較多，目前動物疫病防控物資正在調往受災地區。

省財政廳副廳長曹樹育表示，目前支持海南省救災和災後恢復重建的資金，包括中央下達海南省第一批救災資金8,500萬元（約9,400萬港元），國家發改委下達應急恢復資金1億元（約1.1億港元）和統籌省級自有財力10億元（約11億港元）。省教育廳副廳長陳振華說，截至目前，全省已有1,030所中小學、14所院校、17所中職學校通水通電，力爭周一 （9日）全省8成以上學校復課。海南電網稱，摩羯累計影響逾168萬戶用電，已恢復91.2萬戶。