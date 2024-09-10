充電站收取超時佔位費　民眾抱怨未公示收費標準

上海部分新能源車企建造的充電站會向充電車輛收取超時佔位費，藉此提高充電站換位率。內媒周一（9日）報道，由於充電站缺乏充分告知和公示收費標準，引起部分市民不滿，建議有關部門可梳理當下主流充電站線上、線下關於佔位費收取標準的公示情況，細化封頂價格等計費方式，引導企業合理收取費用。

充電站收費標準因不同充電站品牌和場所而異。有的品牌統一在充滿電後的一段時間內自動統計佔位時長，有的則根據站內空閒率，動態調整收費價格。然而，相關站點大多只會顯示停車場收費資訊和剩餘車位，部分會顯示優惠資訊，鮮有提醒佔位費的說法。有車主坦言，大多數充電站都會收佔位費，為了避免產生這筆額外費用，通常都會預估好時間及時移車。

《上海市公共停車場（庫）充電設施建設管理辦法》規定，充電車輛在專用充電停車位充電完成後未能及時駛離的，充電營運商可以按照公平合理的原則自主制定充電設施佔用收費標準。佔位車輛停車收費標準及充電設施佔用收費標準，應在公共停車場出入口當眼處以及專用充電停車位處公示。