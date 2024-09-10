燒烤後四肢無力入院　廣州準大學生換血5次脫險

廣東省廣州市一名即將升讀大學的18歲王姓學生上月與同學燒烤後，出現發燒和腹瀉症狀，一周後開始四肢無力，難以行走，其後被收入醫院深切治療部。王同學經廣州醫科大學附屬番禺中心醫院確診為吉巴氏綜合症，通過5次血漿置換等治療終好轉。

王同學前往廣州醫科大學附屬番禺中心醫院就診時，醫生通過神經檢查發現，其雙下肢難以抬離床面，四肢肌力分別只有1至4級，咳嗽和吞嚥功能明顯減退，病情進展快。王同學當晚出現呼吸困難，需接受氣管插管。針對其病情，醫護團隊制定「拉鏈法」治療方案，即血漿置換後注射免疫球蛋白，循環治療5次。隨着病情逐漸好轉，王同學雙手肌力恢復至正常水平，下肢也能逐漸抬離床面。為了早日康復，預防肌肉萎縮，醫護團隊還安排王同學接受早期床邊康復治療。

吉巴氏綜合症是一種罕見但嚴重的神經系統問題，肢體肌肉無力是核心症狀，部分患者也有感覺障礙，嚴重者出現呼吸肌無力導致呼吸困難可危及生命。患者大部分有前驅感染病史（胃腸道或呼吸道感染），本案例為進食不潔食物引起腹瀉，激發免疫反應。此病可發生在任何年齡、任何季節，一般無傳染性及遺傳性。