國家公園法草案　首提請全國人大常委會會議審議

十四屆全國人大常委會第十一次會議周二至周五（10日至13日）在北京舉行，將陸續審議國防教育法修訂草案、統計法修正草案、傳染病防治法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案等。其中國家公園法草案周二首次提請全國人大常委會會議審議，在國家層面首次為國家公園專門立法，將為國家公園的規劃和設立、保護和管理、參與和共享、保障和監督等提供法律依據。

全國人大常委會法制工作委員會周一（9日）舉行記者會，介紹十四屆全國人大常委會第十一次會議擬審議法律草案主要情況。法工委發言人王翔表示，國防教育法修訂草案二審稿擬作主要修改包括增強學生依法服兵役意識，完善學生軍事訓練的組織實施、內容和目標，與預備役人員法相銜接，增加有關違法行為的法律責任。

針對防範和懲治統計造假，統計法修正草案主要從建立健全相關責任制、對有關負責人增加禁止性行為和相應法律責任等方面作了規定，主要修改包括增加加強對領導幹部統計工作的考核管理等規定，擴大有關負責人禁止性行為的涵蓋範圍等。另為不斷加強反洗錢監測分析水平，修訂草案二審稿作了增加規定國務院反洗錢行政主管部門會同國家有關機關發布洗錢風險指引等修改。