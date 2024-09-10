內地整治「假賭黑」　44人被終身禁止從事足球行業

國家體育總局、公安部周二（10日）上午10時在遼寧大連，召開職業聯賽「假賭黑」專項整治發布會。中國足協負責人介紹對涉案足球從業人員的紀律處分，包括給予金敬道等其中43人終身禁止在國內從事任何與足球有關活動的處罰；給予巴合江·吾爾滿等17人禁止在國內從事任何與足球有關活動5年的處罰；並要求全行業對前杭州綠城隊球員沈劉曦嚴格執行終身禁業處罰。

會上提到前年以來，公安部重點交辦遼寧等地公安機關偵破相關賭球、假球專案，整體謀劃打擊網絡賭球、操控比賽、行受賄賂等違法犯罪，抓獲128名疑犯，打掉12個網絡賭博團夥，查實120場涉嫌賭球、假球比賽，涉及中超、中甲、中乙、足協盃、女超等足球聯賽，先後涉案的中超、中甲、中乙俱樂部球隊共41支，對83名涉案球員、裁判、教練、俱樂部管理人員依法採取刑事強制措施。法院已對44名涉案足球從業人員作出判決，34人被依法判處有期徒刑以上刑罰。

依據《中國足球協會紀律準則》，經中國足協紀律委員會審定，61名涉案足球從業人員受到紀律處罰。其中沈劉曦2013年已被處以終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，仍不知悔改，在此次案件中因開設賭場罪受到刑事處罰，中國足協再次通報要求全行業對其嚴格執行禁業處罰。中國足協負責人表示，無論是足球從業人員還是俱樂部，只要涉及「假賭黑」等違法犯罪，必將嚴肅處理，絕不姑息，並及時向社會公布，接受社會監督。