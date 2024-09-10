內地首款猴痘疫苗　獲批臨床試驗

據中國生物技術股份有限公司微信公眾號周一（9日）消息，國藥集團中國生物上海生物製品研究所自主研發的MVA株猴痘減毒活疫苗，當日獲得國家藥品監督管理局簽發的臨床試驗通知書，是中國首款獲批臨床的猴痘疫苗。上海生物製品研究所將加快推進猴痘疫苗的臨床研究和轉化工作，爭取產品早日上市。

上海生物製品研究所自國外猴痘疫情爆發之初，就緊急啟動猴痘疫苗開發工作。此次獲批臨床的猴痘減毒疫苗是基於複製缺陷型痘苗病毒MVA株開發，經臨床前研究證明安全性良好，可在非人靈長類模型中產生針對猴痘病毒攻擊的良好免疫保護。

自2022年猴痘疫情爆發以來，全球121個國家和地區發現超10萬宗確診病例和226宗死亡病例。截至今年7月底，中國包括港澳台地區已先後報告確診病例2,567宗。非洲地區近期發現致病性更強和致死率更高的分支Ib新變異株，導致區內出現新一輪快速傳播，已擴散至歐洲和東南亞地區，世界衞生組織上月14日第二次緊急宣布猴痘疫情構成國際關注的突發公共衞生事件。相較於已有猴痘疫苗上市的國家，中國尚無猴痘疫苗獲批上市。