台媒揭受賄1500萬新台幣　柯文哲首度提訊

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，檢廉日前搜查其住處尋獲一個USB記憶體，疑記錄收取威京集團主席沈慶京1,500萬元（新台幣，下同，約360萬港元）等內容。民眾黨一度澄清，但台媒周二（10日）再報道指，檢廉根據該工作簿前後紀錄均記載已完成的工作而非行事曆，確認該筆紀錄為柯文哲收沈慶京1,500萬元無誤。檢方周二向彭振聲問訊兩小時後還押，下午亦將對柯文哲提訊。

台北地檢署在柯文哲遭羈押6天後，火速於周二下午首度提訊，囚車約下午1時許抵達台北地檢署，柯文哲雙手上銬、改戴黑框眼鏡、身穿黃色短囚服、深藍色短褲及藍白拖鞋步下囚車，面對大門外媒體喊話均未回應。這是他自本月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見後，再度現身應訊。

據報道，上述工作簿清楚記載「2022111小沈1500沈慶京」曝光後，民眾黨急着替柯文哲澄清，認為是約見面時間。但據台媒調查，法院裁定認定「1500」是金額而非時間。法院裁定也顯示，柯一手主導京華城超高容積，明知違法還親筆指示交辦業管單位「怎麼做都行，快就好」，和前副市長彭振聲企圖串證，將容積率放寬甩鍋給都委會也被掌握，成為遭收押的關鍵。

柯文哲周一（9日）已透過律師團發聲明，決定不提抗告。另針對台媒揭露關鍵USB內容，台北地檢署出手偵辦洩密問題。民進黨籍高雄市長陳其邁周二表示會尊重司法，也希望能盡快藉司法程序釐清真相，勿枉勿縱是他們一貫立場。有傳柯文哲兒子在其父被羈押後隔天去吃高級牛扒，新任民進黨團書記長蔡易餘回應指，每人面對壓力有不同應對方式，也許對方需事情來分散壓力。