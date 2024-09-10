華接任上合組織輪值主席國　將制訂兩份重要文件

外交部周一（9日）就中國擔任上海合作組織輪值主席國工作舉行吹風會，外交部副部長孫衞東介紹中方關於主席國任期相關工作的設想，當中包括制訂兩份重要文件，並在減貧、糧食安全、公共衞生、發展籌資、氣候變化和綠色發展、工業化、數字經濟、互聯互通8大重點領域開展一系列合作與行動。

孫衞東向上合組織國家駐華使節和中外媒體介紹有關情況，指中方現已接任上合組織2024至2025年輪值主席國，將於明年在華主辦上合組織成員國元首理事會第25次會議，會堅持團結協作，落實好三大全球倡議。他指出，明年峰會是上合組織框架內最重要的活動，也是中方主席國任期內最核心的活動，中方將主辦一屆友好、團結、成果豐碩的上合組織峰會，凝聚各方共識，擘畫發展藍圖。

關於主席國任期相關工作的設想，中方將圍繞「上合組織可持續發展年」主題，在上述領域開展合作與行動。此外，結合中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年發表峰會宣言，發出成員國在重大國際和地區問題上的共同聲音；並結合成員國在務實合作方面的共識和意願，制訂上合組織下一階段發展戰略。中方亦將在上合組織框架內舉辦100多項會議和活動，以實在行動進一步深化上合組織各領域務實合作，鞏固政治互信、維護共同安全。