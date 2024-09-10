網紅阻日本人拍照惹爭議　圓明園稱對遊客國籍沒要求

內地一名網紅上周六（7日）因拍照位置問題，在北京名勝圓明園與兩名日本遊客發生衝突，持續言語攻擊對方，甚至質疑日本人在圓明園拍照的合理性。圓明園遺址公園客服人員周一（9日）回應指，圓明園對遊客國籍並沒要求，只要遵守園內遊覽須知、攜帶有效證件前來購票就可參觀。

內地網紅「亞人」拍下事發情況並上傳網絡，當時一男一女的日本遊客在導遊幫助下拍照，導遊友好地請亞人移開，但對方隨即爆發情緒，質疑導遊為何幫助日本人在圓明園拍照，更將日本遊客與歷史侵略聯繫起來，不斷使用中文和英文辱罵對方。日本男遊客不堪其擾，開始用手機反拍亞人的行為，但亞人反而追着遊客繼續拍攝並質問他們，場面一度十分尷尬和緊張。

導遊之後試圖找園區管理人員解決問題，但園區一名工作人員來到後未合理調解，反而直接表達對日本遊客的敵意，稱「說白了是不讓日本人進來」，又稱自己「憎恨小鬼子」。當導遊詢問這些言論是否代表圓明園的官方立場時，該員工迅速否認並離開現場。引起爭議後，涉事網紅已刪除相關影片，而他在部分平台的帳號已不可見。