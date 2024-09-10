台否認裁減澎湖駐軍　海鯤號10餘測試項目待改進

台灣首艘自製潛艇海鯤號日前傳出未能通過超過70項泊港測試，導致進度滯後。海軍參謀長邱俊榮中將周二（10日）表示，潛艇系統裝備的測試關聯高，目前海鯤號泊港測試進度介乎50%至60%，並有約10餘項目要改進缺點，並沒有外傳的數字那麼多。

邱俊榮提到，條件完備後就會進行海上測試，項目包含浮航、潛航、深水及相關重要測評，目前計劃可在明年11月達成交艦條件，測試書因有複雜度，由海軍聯審中，預計在12月完成審定。針對潛艇量產規劃，將以「一次建案，分三批籌獲」，建造順序以「2+3+2」模式執行，與原本規劃的「3+2+2」有別，主要是配合台船建造能量及專業團隊。至於未來會否興建「潛艇掩體」以利戰力保存，因涉及作戰細節，他稱不便透露。

另外，台軍今年初成立「國防創新小組」，國防部明年度預算書顯示，台軍計劃於明年5月派5名代表，到美國訪問國防創新部門等單位，建立雙方研究單位渠道，並吸取美方實務經驗。預算書另顯示，明年外島志願、義務役預算員額較今年互有消長，其中離島守軍大減15%。陸軍參謀長陳建義中將周二表示，預算員額為浮動性數據，現階段並無裁減澎湖駐軍計劃。